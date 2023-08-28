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Культура 28 августа 2023 10:30

На фестивале «Казанская осень» выступят звезды мировой оперной сцены

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На фестивале «Казанская осень» выступят звезды мировой оперной сцены
Фото: © «Татар-информ»

30 августа, в День Республики Татарстан и День города, на площади перед Дворцом земледельцев в столице республики состоится оперный фестиваль «Казанская осень». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это очень хорошая сложившаяся традиция — концерт симфонического оркестра. Нас ожидает замечательный концерт, на который мы приглашаем всех желающих. Фестиваль основан главным режиссером ГСО РТ Александром Сладковским», — сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фестиваль откроется выступлением Молодежного симфонического оркестра под руководством Светланы Лось. Еще одним подарком для республики станет совместное исполнение симфонического оркестра со звездами мировой оперной сцены — Агунды Кулаевой и Алексея Татаринцева.

Для слушателей будут исполнены произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов.

Начало — в 19.30.

#день республики татарстан #гсо рт
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