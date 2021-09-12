На фестивале «Казан дружбы народов» для гостей приготовили 110 кг плова

фото: пресс-служба мэрии Казани

Сегодня перед Дворцом земледельцев в Казани состоялся первый фестиваль «Казан дружбы народов». Для гостей мероприятия была приготовлена большая программа, посвященная традициям и культуре народов, проживающих на территории Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, гости праздника могли посетить костюмерную, где можно было примерить одежду ханов и цариц, мастер-классы по мексиканским, кубинским и грузинским танцам, а дети — по изготавливлению ловцов снов.

На площадке присутствовало музыкальное сопровождение, создававшее атмосферу праздника. Кроме того, специально для «Казана дружбы народов» был записан авторский трек, в основу которого легли мотивы татарских, русских, мордовских, чувашских и других народных песен.

Однако самой большой популярностью на фестивале пользовалась площадка, на которой было приготовлено 110 кг плова. «Для приготовления блюда потребовалось по 30 кг риса, говядины и моркови, по 20 кг лука и томатов, 1,5 кг соли», — поделился шеф-повар Марат Хасанов.

Попробовать угощение смогли свыше 500 гостей мероприятия, некоторые из них даже решили позаимствовать у шеф-повара рецепт приготовления.

Завершилось мероприятие показом фэшн-фильма Татьяны Черногузовой «Юха». Картина основана на сказках и мифах татарского фольклора.