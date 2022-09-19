Участники фестиваля катыка в Зеленодольском районе выпили более 120 литров напитка

В Зеленодольском районе состоялся первый республиканский этнофестиваль «Катык». Во время него участники и гости смогли попробовать не только продукцию местного производства, но и катык, привезенный из других регионов России. Как подсчитали в администрации района, за время события было выпито более 120 литров кисломолочного напитка.

«Катык привезли участники из Марий Эл и Чувашии, а также из Башкортостана. Также для всех желающих организовали мастер-классы по приготовлению напитка и его реализацию», — рассказали «Татар-информу».

Мероприятие открыл глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Сегодня мы с вами присутствуем на историческом событии — это первый этнофестиваль „Катык“ в Республике Татарстан. Я уверен, в последующие годы он будет развиваться, станет более масштабным, традиционным. Но именно сегодня мы даем старт новой истории. Бэйрэм белэн, дуслар!» — обратился он к гостям.

Особый статус фестиваля подчеркнул депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«Национальное богатство — его люди, которые работают над сохранением культурных традиций для будущих поколений», — отметил он.

На площадках выступили фольклорные группы из Татарстана и соседних республик. Для всех желающих организовали мастер-классы по вязанию крючком и созданию кукол-оберегов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка изделий народных мастеров и фермерских экопродуктов.