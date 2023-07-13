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На фестивале Karakuz в Альметьевске выступят Чумаков, Трофим и стендап-комики
С 14 июля по 5 августа в Татарстане пройдет этнокультурный фестиваль Karakuz. Часть мероприятий пройдет на площадках в Альметьевске, а часть — в Лениногорске и Нурлате.
Согласно заявленной организаторами программе, хедлайнерами фестиваля станут популярные певцы Алексей Чумаков, Ваня Дмитриенко, Олег Митяев и Сергей Трофимов, а также комики Виктор Комаров, Настя Веневитина и Артур Шамгунов.
Стендап-комики порадуют публику своим юмором 22 июля, Сергей Трофимов и Олег Митяев выступят на бардовском фестивале 29 июля. Алексей Чумаков и Ваня Дмитриенко станут участниками джазового фестиваля 5 августа.
Кроме того, фестиваль уличных театров «Легкие Крылья» представит гостям праздника шествие и карнавал с участием уличных российских театров.
На фестивале современной хореографии «Воздух» зрители увидят танцевальные спектакли и пластические перформансы. Для профессиональных танцоров состоятся мастер-классы от известных хореографов и победителей танцевальных проектов.
На отдельных площадках будут организованы мастер-классы по живописи, современные театральные и хореографические постановки, кинолекции и показы с кинокритиком Адилей Хайбуллиной, беседы книжного клуба.
Гурманов ожидает дегустация авторских национальных блюд на площадке гастрофестиваля, где каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах шеф-поваров и кулинарных блогеров.
Вход на мероприятия будет свободным.
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