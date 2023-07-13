На фестивале Karakuz в Альметьевске выступят Чумаков, Трофим и стендап-комики

С 14 июля по 5 августа в Татарстане пройдет этнокультурный фестиваль Karakuz. Часть мероприятий пройдет на площадках в Альметьевске, а часть — в Лениногорске и Нурлате.

Согласно заявленной организаторами программе, хедлайнерами фестиваля станут популярные певцы Алексей Чумаков, Ваня Дмитриенко, Олег Митяев и Сергей Трофимов, а также комики Виктор Комаров, Настя Веневитина и Артур Шамгунов.

Стендап-комики порадуют публику своим юмором 22 июля, Сергей Трофимов и Олег Митяев выступят на бардовском фестивале 29 июля. Алексей Чумаков и Ваня Дмитриенко станут участниками джазового фестиваля 5 августа.

Кроме того, фестиваль уличных театров «Легкие Крылья» представит гостям праздника шествие и карнавал с участием уличных российских театров.

На фестивале современной хореографии «Воздух» зрители увидят танцевальные спектакли и пластические перформансы. Для профессиональных танцоров состоятся мастер-классы от известных хореографов и победителей танцевальных проектов.

На отдельных площадках будут организованы мастер-классы по живописи, современные театральные и хореографические постановки, кинолекции и показы с кинокритиком Адилей Хайбуллиной, беседы книжного клуба.

Гурманов ожидает дегустация авторских национальных блюд на площадке гастрофестиваля, где каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах шеф-поваров и кулинарных блогеров.

Вход на мероприятия будет свободным.