На фестивале ГАСО РТ и Александра Сладковского Concordia выступили музыканты из Италии

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Девятого ноября на XIV Международном фестивале имени Софии Губайдулиной Concordia в Казани, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, состоялся вечер, посвященный итальянской классической музыке XX века. В первом отделении в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан прозвучал Концерт №2 для скрипки с оркестром «Пророки» Марио Кастельнуово-Тедеско. Солистка — концертмейстер оркестра Filarmonica Arturo Toscanini Михаэла Костеа (Румыния-Италия).

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«Мое выступление с Госоркестром Татарстана было просто волшебным! Я получила столько незабываемых эмоций. Это фантастический оркестр, с которым с первой репетиции у нас всё шло идеально!» — призналась скрипачка.

Во втором отделении ГАСО РТ исполнил Концерт для оркестра Альфредо Казеллы. За дирижерским пультом был итальянский дирижер Джузеппе Финци.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«До приезда в Казань я слышал от своих коллег-дирижеров о высоком профессионализме оркестра Татарстана, и поработать с ним лично было счастьем для меня. Особенной честью было сыграть с этим прекрасным коллективом сочинения итальянских композиторов. У музыкантов ГАСО РТ потрясающая энергетика, и я получил огромное удовольствие от каждой минуты работы с ними!» — поделился дирижер впечатлениями от концерта.

Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia, основанный главным дирижером и художественным руководителем ГАСО РТ Александром Сладковским, проходит в Казани в 14-й раз. В его программе с 4 ноября по 14 декабря запланированы шесть концертов.