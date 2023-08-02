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На фестивале электронной музыки под Челнами задержали молодежь в наркотическом опьянении
В загородном клубе под Челнами задержали несколько человек в наркотическом опьянении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.
Правоохранители прибыли в загородный клуб около полуночи. Проверка проводилась в рамках операции «Клуб» с сотрудниками ОНК. Когда они прибыли, то обнаружили несколько человек с признаками опьянения. Молодых людей проверили в городском наркодиспансере,химико-токсикологическое исследование показало в организме троих наркотические вещества», – рассказали агентству в ведомстве.
В отношении каждого правонарушителя составлен административный протокол о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Им грозит административный штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Кроме того, молодые люди будут поставлены на профилактический учет.
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