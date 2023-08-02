На фестивале электронной музыки под Челнами задержали молодежь в наркотическом опьянении

В загородном клубе под Челнами задержали несколько человек в наркотическом опьянении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Правоохранители прибыли в загородный клуб около полуночи. Проверка проводилась в рамках операции «Клуб» с сотрудниками ОНК. Когда они прибыли, то обнаружили несколько человек с признаками опьянения. Молодых людей проверили в городском наркодиспансере,химико-токсикологическое исследование показало в организме троих наркотические вещества», – рассказали агентству в ведомстве.

В отношении каждого правонарушителя составлен административный протокол о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Им грозит административный штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, молодые люди будут поставлены на профилактический учет.