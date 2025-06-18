На фестивале «Элбэдэн» в этом году задействуют рекордное количество военной техники

В деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана 21-22 июня состоится VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025», на котором будет использовано рекордное для фестиваля количество военной техники. Об этом сообщил глава района Раис Сулейманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Сулейманова, в этом году организаторы задействуют сразу 20 единиц военной техники, среди которых будут и те, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Помимо техники, на мероприятии появятся новые пиротехнические эффекты для придания большей правдоподобности происходящему.

Глава района также отметил, что фестиваль 2025 года будет посвящен трем датам: 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения Петра Гаврилова – последнего защитника Брестской крепости, родиной которого является Пестречинский район республики.

Главным событием фестиваля станут три исторические реконструкции: «Я – Крепость, веду бой» и «Вторжение», посвященные событиям 1941 года, а финалом станет реконструкция «У стен Кенигсберга», посвященная уже 1945 году. Участие в них примут реконструкторы клубов России и зарубежья.

Специально для фестиваля подготовлено много выставок о наших защитниках, в том числе и выставка, посвященная специальной военной операции и Герою России, уроженцу Пестречинского района Ивану Додосову.

Для детей и подростков будет организована площадка «Арт-патриотизм», пройдут мастер-классы по прикладному творчеству и изготовлению поделок для наших военнослужащих.