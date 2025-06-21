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СВО 21 июня 2025 19:07

На фестивале «Элбэдэн-2025» развернули пункт отбора на военную службу по контракту

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На фестивале «Элбэдэн-2025» развернули пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На фестивале исторической реконструкции «Элбэдэн-2025», проходящем в деревне Альвидино Пестречинского района, открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Фестиваль проводится на родине последнего защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова.

«В мобильном пункте отбора гости фестиваля могут узнать, что представляет собой служба по контракту, а также пройти первичные этапы отбора. В настоящее время выплаты за заключение контракта в нашей республике составляют от 2 миллионов 500 тысяч рублей», — рассказал офицер пункта отбора капитан Егор Горячев.

Кроме того, в мобильном пункте желающие могут посоревноваться в сборке и разборке автомата Калашникова. Также есть возможность проверить свою меткость — для этого в палатке установлен интерактивный тир.

«Кроме того, мобильный пункт осуществляет набор в Африканский корпус», — добавил Егор Горячев.

#помощь участникам СВО #африканский корпус #служба по контракту
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