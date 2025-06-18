На фестивале «Элбэдэн-2025» проведут мастер-класс по приготовлению хлеба времен войны

На фестивале «Элбэдэн-2025» в этом году организуют площадку с мастер-классом по приготовлению хлеба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила автор фестиваля Наиля Тазиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На площадке можно будет узнать о жизни крестьян в год войны, а также приготовить и продегустировать хлеб того времени», – рассказала Тазиева.

Она добавила, что еще одной новинкой этого года станет экспозиция, посвященная средствам связи Великой Отечественной войны.