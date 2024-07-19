На фестивале Движения Первых стартовал конкурс патриотических наставников

Первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!» стартовал на фестивале Движения Первых. На мероприятие, которое прошло в Доме Молодёжи, присутствовали более 300 наставников и участников Движения Первых. Старт конкурса объявил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил важность конкурса, так как он способствует воспитанию наставников, которым предстоит стать примером для детей – будущих врачей, олимпийских чемпионов, героев, президентов, многодетных родителей.

«Поэтому у наставников нет маленьких дел, маленьких проектов, маленьких начинаний, маленьких ошибок – всё имеет огромное значение. В нашей стране очень много наставников, только классных руководителей – 800 тысяч педагогов», – отметил в приветственной речи Новиков.

Также он подчеркнул, что наставниками должны становиться люди, являющиеся примером на деле, а не те, кто только кажутся ими. Новиков выразил пожелание, чтобы конкурс вывил именно настоящих наставников.

Цель конкурса – создание сообщества наставников военно-патриотического воспитания и формирование кадрового резерва наставников. В конкурсе примут участие 50 000 представителей системы патриотического воспитания:

педагоги;

специалисты в сфере воспитания;

советники по воспитанию в образовательных организациях;

участники боевых действий;

специалисты силовых ведомств;

участники патриотических проектов;

обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

курсанты и обучающиеся кадетских и казачьих классов.

По словам председатель Правления Движения Первых Григория Гурова, конкурс «Быть, а не казаться!» – важная веха в развитии системы воспитания в России.

«Он станет частью единой экосистемы военно-патриотической игры Движения Первых «Зарница 2.0», базой для кадровой поддержки всей сферы патриотического воспитания», – отметил Гуров.

Принять участие в конкурсе могут стать члены и руководители патриотических организаций России, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше. Прием заявок был открыт на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф с 1 июня по 15 июля 2024 года.

Конкурс пройдет в несколько этапов в период с июня по сентябрь 2024 года. Участников ждет отборочный этап, включающий в себя видеовизитку, тестирование для оценки профильных знаний, участие в проектах партнеров, прохождение обучающего видеокурса и решение кейсов патриотического воспитания. Итогом станет разработка и презентация авторского проекта в сфере патриотического воспитания.

На финальном этапе, который пройдет в сентябре, участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.

Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие в других проектах Движения Первых и войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «Воин».

Своим мнением о конкурсе также поделился участник специальной военной операции (СВО), заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба. В своей речи он отметил, что молодежь является будущим и настоящим России, а данный конкурс позволит найти специалистов для будущих побед страны.

«Наша задача, чтобы будущее поколение росло в свободной независимой стране на традиционно-нравственных ценностях, чтобы никто не посмел поколебать нашу веру и волю», – отметил Авидзба.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

«Будущий наставник» – для претендентов без опыта работы в сфере патриотического воспитания;

«Молодой наставник» – для специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы до 3 лет или участников боевых действий;

«Наставник-профессионал» – для специалистов с опытом работы от 3 лет в сфере наставничества в военной службе/спортивной подготовке или реализации государственной молодежной политики;

«Наставник специальной подготовки» – для руководителей или инструкторов патриотических клубов, специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы более 5 лет, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации или военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку).

Специальной внеконкурсной категорией является номинация «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов, имеющих опыт успешного сопровождения участия педагогов и специалистов в конкурсах профессионального мастерства, со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи не менее 25 лет или имеющих выдающиеся достижения в наставничестве.

Фестиваль Движения Первых

Фестиваль Движения Первых стал главным событием Международного дня защиты детей. Он проходит 1 и 2 июня и охватывает все регионы России. Основной площадкой проведения стала выставка-форум «Россия». Тема мероприятия – мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в РФ сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды учащихся школ и вузов.

Участниками Движения Первых являются более 7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Всероссийский волонтёрский проект «МыВместе.Дети», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».

Конкурс «Быть, а не казаться!» реализуется Движением Первых совместно с программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Центром «Воин», Министерством просвещения России и Ассоциацией волонтёрских центров.