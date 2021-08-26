На фестивале «Два Кремля» будет представлена езда на байках в ограниченном пространстве

В День Республики Татарстан, 30 августа, перед Центром семьи «Казан» состоится масштабный фестиваль «Два Кремля». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Мероприятие соберет любителей мотоциклов, байкеров со всей страны и из-за рубежа. В общей сложности на фестиваль заявилось 600 байкеров, но предположительно их будет больше», — отметил спикер.

Площадки фестиваля начнут работать в 9.30. Зрителям будут представлены показательные выступления, в том числе езда на мотоциклах в ограниченном пространстве. Также будут работать мастер-классы по совершенствованию мастерства вождения на мотоциклах.

«Далее, в 13.00, байкеры колонной переместятся к Казанскому Кремлю и во второй половине дня проедут до Казанского ипподрома, где жителей и гостей столицы ожидает еще одно интересное традиционное мероприятие — конноспортивный праздник, где будут организованы заезды и скачки на приз Президента Республики Татарстан. Скачки обещают быть захватывающими, так как лошади и скакуны, заявленные на скачках, — сильнейшие в Российской Федерации. Здесь же состоится концертная программа», — поделился подробностями Абзалов.

Вечерний формат мероприятий начнется в 20.00 на берегу реки Казанки у стен Казанского Кремля, где на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».



«Open-air выступит Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Будет представлена программа с исполнением ведущих артистов Большого театра — это редко исполняемая программа на открытых площадках», — заявил спикер.