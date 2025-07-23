На фестивале добрососедства в Дрожжаном рассказали об итогах «Нашего двора»

В Старом Дрожжаном состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», который собрал активных жителей и гостей Дрожжановского района РТ. Местом встречи стал центральный парк «Чупрэле». На мероприятии в том числе рассказали, как программа «Наш двор» изменила муниципалитет и повлияла на качество жизни, а также о других событиях, случившихся в республике за пять лет.

Со сцены к гостям мероприятия обратился секретарь Дрожжановского местного отделения «Единой России» Марат Гафаров.

«Сегодня на фестивале добрососедства мы празднуем результаты нашей общей пятилетней созидательной работы на благо родного Дрожжановского района! Совместная деятельность показала нам, насколько велик потенциал единения, ведь именно объединив усилия мы создаем светлое будущее для следующих поколений», – отметил он.

Гафаров также напомнил, что в рамках программы «Наш двор» в районе благоустроили четыре дворовые территории. Произошли в муниципалитете и другие изменения: капитально отремонтировали школы, детские сады, Дрожжановский техникум отраслевых технологий, социальный приют для детей и подростков «Теплый дом». В семи селах построили многофункциональные центры и отремонтировали пять сельских домов культуры. Благоустроили общественные пространства, создали и обустроили парки в 11 селах.

«Особо отмечу, что вся эта работа ведется ради благополучия жителей нашего района, семей, живущих здесь. Строя новые объекты и развивая инфраструктуру, мы ставим своей целью создать максимально комфортные условия для жизни каждого дрожжановца. За многие инициативы и обновления инфраструктуры мы благодарим Рустама Нургалиевича Минниханова и надеемся, что в будущем на территории нашего района также успешно будут реализовываться республиканские и федеральные программы», – добавил Гафаров.

Рассказал он и о поддержке участников специальной военной операции – более 300 дрожжановцев сегодня служат на передовой. Гафаров поблагодарил их за защиту Родины и пожелал скорейшего возвращения домой живыми, здоровыми и с победой. Участник спецоперации Фанис Хайруллин в ответ на эти слова выразил благодарность всем жителям района за поддержку.

«Хотим сказать слова благодарности за такую поддержку! В нашем районе сделано много: уютные дворы, детские и спортивные площадки, общественные пространства. Все сделано, чтобы мы развивались, укрепляли здоровье и были счастливы», – подчеркнул он.

Выступил перед дрожжановцами также представитель республиканского актива, член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов. Он указал важность продолжения программы «Наш двор» и подчеркнул, что благодаря в том числе и ей в Татарстане происходят важные инфраструктурные изменения.

«По всей республике у нас отремонтировано 5 тыс. дворов, а всего до конца программы отремонтируют 8 тыс. В вашем районе четыре двора тоже привели в хорошее состояние. И это очень здорово, потому что это наше с вами жизненное пространство – там, где мы живем, где наш дом, наши соседи. И очень важно, чтобы этот проект, безусловно, продолжался», – сказал Аминов.

Он также упомянул успехи, которых добился Татарстан за последние годы благодаря многочисленным республиканским программам.

«Татарстан – лучший регион по производству сельского хозяйства, по инвестиционной политике, мы лучший регион, который занимается благоустройством. И, кстати, программы [в этом направлении] легли в основу «Комфортной и доступной среды» – общероссийской программы. И очень бы хотелось, чтобы мы с вами, наши дети и внуки жили в прекрасной республике, имели возможность учиться, работать, создавать семьи, строить дома – жить хорошей, счастливой жизнью. А для того, чтобы это сделать, нам нужно сохранить преемственность в политике», – подчеркнул он.

Фестиваль в Дрожжаном завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление Буинского государственного драматического театра. Концертную программу организовали в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства также работали пикетные палатки «Единой России» – там раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Пять лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы в других субъектах Федерации нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора. Улучшены условия проживания около 1,5 млн татарстанцев, в том числе свыше 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии Алины Сысоевой.

Фотографии предоставлены Алиной Сысоевой.