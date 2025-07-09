На фестивале добрососедства от имени Раиса РТ отметят активных жителей Лаишево

10 июля в Экстрим-парке Лаишево состоится фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятие приурочено к пятилетию масштабной республиканской программы по благоустройству дворов многоквартирных домов, реализуемой с 2020 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Участники фестиваля расскажут, как реализация программы изменила облик муниципалитетов, повысила качество жизни жителей и какие преобразования произошли в республике за последние пять лет. Напомним, в рамках программы «Наш двор» были благоустроены 5 174 двора по всей республике. Результаты работы затронули около 1,5 млн человек, в том числе более 300 тысяч детей.

Завершится деловая часть фестиваля церемонией вручения благодарственных писем от имени Раиса РТ. Награды получат жители многоквартирных домов, активно участвовавшие в реализации программы на местах.

Сразу после основной части гостей ждет концерт Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Выступление состоится в рамках культурно-туристического проекта «Лето в Татарстане».

Также на площадке фестиваля будут работать пикетные палатки партии «Единая Россия». Волонтеры и агитаторы проведут раздачу информационных материалов в поддержку кандидата на должность Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Среди спикеров фестиваля – депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, а также генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Штаба общественной поддержки Эмиль Губайдуллин.