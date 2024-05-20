На фестивале детства «Әйбәт» в Казани выступят группа «Пицца» и Гузель Уразова

В казанской «Татнефть Арене» 1 июня пройдет фестиваль девства «Әйбәт», участниками которого станут 14 творческих коллективов города, а также несколько известных артистов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов.

«На фестивале коллективы исполнят свои лучшие номера на одной сцене со звездами эстрады, среди которых — группа „Пицца“, народные артисты Татарстана Гузель Уразова и Эльмира Калимуллина, а также московский музыкальный театр „Домисолька". Особенностью мероприятия станет возможность знакомства казанцев с лучшими детскими секциями в холле „Татнефть Арены". Все желающие смогу пообщаться с представителями коллективов и определиться с выбором творческого направления для ребенка», — пояснил спикер.

Он подчеркнул, что творческие силы города всегда были неотъемлемой частью церемоний открытия и закрытия крупнейших мероприятий, проводимых в Казани в разные годы. Коллективы представляли свои номера на Универсиаде, чемпионате мира по футболу, «Играх будущего» и во время других событий.