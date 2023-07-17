Казанцы могут принести поделки для участия на ярмарке «Дня белого цветка»

Все желающие смогут стать участниками ярмарки на фестивале «День белого цветка» в Казани. Для этого необходимо принести изделия ручной работы и помочь в изготовлении бумажных цветов. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященная ежегодному благотворительному фестивалю «Дни Белого цветка», рассказал президент Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота» Надежда Титова.

Фестиваль «Дни белого цветка» приурочен к празднованию 444-летия со дня обретения чудотворной иконы Казанской Богоматери. Мероприятие пройдет с 18 по 23 июля в казанском Богородицком монастыре, расположенном по адресу Большая Красная, 5б. Именно на месте, где сейчас находится Казанский собор, в 1579 году была найдена икона Богородицы.

Гости фестиваля смогут посетить просветительские лекции, концерты духовной музыки, выставки творческих работ и благотворительную ярмарку. Средства, вырученные на фестивале, будут переданы на нужды семей мобилизованных татарстанцев.

Чтобы поддержать фестиваль все желающие могут принести поделки, предметы быта, книги, игрушки – все это будет реализовано на благотворительной ярмарке.

«Поделки можно принести в центр “Милосердие” по адресу улица Чистопольская, 30, либо непосредственно на саму ярмарку. Вы можете также прийти и помочь со сбором средств. На мероприятии будут работать добровольцы с ящиками-копилками для сбора пожертвований. Эту помощь тоже можно будет оказать», – рассказала Надежда Титова.

Всем, кто внесет пожертвование, подарят белый цветок из бумаги в знак благодарности. На фестивале также можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению этих цветов, тем самым внести свой вклад в общее дело, добавила президент благотворительной организации.