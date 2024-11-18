На фестивале Concordia прошёл авторский вечер композитора Геннадия Ровнера

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

16 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева в рамках XIV Международного фестиваля современной музыки им. С. Губайдулиной Concordia состоялся концерт-посвящение творчеству современного композитора Геннадия Ровнера, известного революционным подходом к написанию своих музыкальных произведений и сотрудничающего с выдающимся британским саунд-продюсером Haydn Bendall. На концерте были представлены его самые знаковые произведения.

В первом отделении в исполнении ГАСО РТ прозвучали девять симфонических новелл, объединенные в цикл «Метаморфозы». Солистка — заслуженная артистка РТ Эльза Исламова (сопрано). Во второй части вечера Госоркестр Татарстана, Государственный камерный хор РТ и солист Московской филармонии Филипп Копачевский исполнили Концерт «Таная» для фортепиано, оркестра и хора. За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«Мне особенно приятно, что на этом фестивале имени Софии Асгатовны Губайдулиной мы играем сочинения моего очень хорошего товарища. Это музыка нашего времени — она трогает в самое сердце. Она невероятно нежная и трогательная! Она полна эмоций и любви! А это самое бесценное, что может быть в музыке в принципе, и совсем неважно, когда она была написана. Я очень рад, что мы прикоснулись к творчеству Геннадия Ровнера. Мы сделали такую большую программу — для нас с оркестром это очень значимое событие!» — признался маэстро Сладковский.

В завершение вечера на бис оркестр под управлением маэстро исполнил ещё два сочинения композитора — «Любовное настроение» и Eva dreams.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«Я в полном восторге от удивительного, необыкновенного оркестра — одного из лучших оркестров, которые я когда-либо слышал. Я познакомился с Александром Витальевичем на концерте в Москве, где маэстро и оркестр представляли Пятую симфонию Малера. С тех пор я являюсь страстным поклонником их творчества. Одна только мысль о том, что после исполнения произведений Чайковского, Бетховена, Малера ГАСО РТ и Александр Сладковский будут играть мою музыку, давала мне ощущение абсолютного счастья. Если и мечтать о чём-то, то это о том, что происходило сегодня!» — поделился впечатлениями композитор.