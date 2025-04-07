На фестивале беременных в ЗАГСе Лениногорска разыграли детскую коляску

Фестиваль беременных «Мы ждем Аиста» с участием многодетных мам прошел во Дворце бракосочетаний Лениногорска. Среди участниц мероприятия разыграли детскую коляску. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«На фестиваль пришли беременные женщины. В числе приглашенных оказались Анна Борзова, ожидающая появления на свет десятого малыша, и Юлия Кутырева, ожидающая пятого малыша, а также беременные жены бойцов специальной военной операции», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Управления Кабмина РТ

Женщины получили в подарок цветы, сертификаты, сувениры и поздравительные открытки от районного отдела ЗАГС. Благодаря проекту «Маленькое и такое большое чудо», проводимому АНО «Центр защиты материнства «Умиление» на средства гранта Президента России Владимира Путина, среди мам была разыграна детская коляска. Приз выиграла Надежда Синюкова, ожидающая рождения второго малыша.

На празднике были организованы ярмарка детских товаров, мастер-классы, фотовыставка «Я родился», выставка детских рисунков «Мы – счастливая семья», игровые и развлекательные программы для детей.