На фестивале «Алтын Минбар» в Казани представят фильмы из 29 стран

Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» пройдет в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Основные мероприятия развернутся на четырех площадках: в кинотеатрах «Алмаз Синема (Родина)» и «Мир», в театре Камала и на территории Присутственных мест Казанского Кремля, сообщают организаторы события.

Фестиваль откроется 5 сентября. По красной дорожке пройдут: оперная певица Любовь Казарновская, народная артистка РФ Елена Цыплакова, известные актеры Константин Раскатов и Даяна Гудз, а также татарстанские артисты – Нафиса Хайруллина, Равиль Шарафиев, Резеда Саляхова, Ирек Хафизов, Лейсан Рахимова, Зуфар Харисов, Эмиль Талипов, Мадина Гайнуллина, Илтазар Мухамматгалиев и многих другие.

В 2025 году организаторы приняли 845 заявок из 67 стран. На фестивале окажутся представлены фильмы из 29 государств. Это Индия, Россия, Индонезия, ОАЭ, Бангладеш, Сенегал, Кыргызстан, Иран, Узбекистан, Тунис, Ирак, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Китай, Турция, Германия, Марокко, Черногория, Малайзия, Казахстан, Египет, Сирия, Кения, Нидерланды, Таджикистан, Туркменистан, Япония, Франция.

В каждой из четырех основных конкурсных программ, «Полнометражные игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Документальные фильмы» и «Анимационные фильмы», присутствуют десять киноработ. В программу «Национальный конкурс» на этот раз вошли 14 кинолент татарстанских производителей. Также предусмотрена внеконкурсная программа «Россия – Исламский мир».

Откроет фестиваль фильм «В мае 1944-го» («Кырык дүртнең май аенда») режиссера Александра Далматова. В рамках форума пройдут Дни казахстанского, кыргызского, турецкого и африканского кино.

Запланированы также показы внеконкурсных программ: «В гостях у детства», «Всей семьей в кино», «Этническое кино: точки роста», «Тюркский мир», «Свердловская киностудия представляет», «Ленфильм представляет». К Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приурочены программы «Глазами памяти», «Война и мир: новые территории».

Помимо прочего, состоится ретроспектива фильмов Вадима Абдрашитова, посвященная 80-летию режиссера. Его супруга Нателла Тоидзе и создатели фильмов представят картину «Разговор со временем».

В рамках культурной программы «Кино и музыка» в театре имени Камала состоятся концерты, посвященные 80-летию Максима Дунаевского и 80-летию Алексея Рыбникова.

Членами жюри в этом году стали:

Ресул Пукутти – председатель жюри, звукорежиссер и звуковой редактор индийских фильмов, обладатель премии «Оскар» за лучшее сведение звука вместе с Ричардом Прайком и Иэном Тэппом за фильм «Миллионер из трущоб» (Индия);

Мохаммед Абдулла Аль-Аджми – председатель Оманского кинообщества, член Генерального союза арабских художников (Султанат Оман);

У Хунлянь – руководитель модельного отдела, арт-директор, исполнительный директор, директор и менеджер проектов, директор профессионального комитета, в настоящее время художественный руководитель компании (Китай);

Магди Ахмед Али – известный египетский режиссер, актер и сценарист (Египет);

Чиома Уде – нигерийский лидер киноиндустрии, создатель и исполнительный директор AFRIFF Африканского международного кинофестиваля (Нигерия);

Сергей Струсовский – продюсер, режиссер, сценарист, заведующий кафедрой анимации в Московском государственном институте культуры, член Гильдии режиссеров РФ (Россия);

Рано Шодиева – заслуженная артистка Республики Узбекистан, ее фильмография включает 39 ролей, руководитель Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями, созданного при Союзе молодежи Узбекистана (Узбекистан);

Наталия Гугуева – кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор студии «ВСТРЕЧА», главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал»;

Джей Абельо – режиссер, сценарист, продюсер и актер (Филлипины);

Мохаммад Али Саджади – кинорежиссер, графический дизайнер, иллюстратор детских книг (Иран).

В рамках деловой программы форума будет организована работа деловой площадки. Это территория объединения специалистов в области кино, образования, киноиндустрии, продюсеров, представителей кинофестивалей. Деловая площадка призвана создавать условия для реализации проектов и подписания соглашений в области кино. Она включает три направления: Казанский кинорынок, Международный питчинг кинопроектов, образовательные мастер-классы.

В Казанском государственном институте культуры 6 сентября в 10 часов утра состоится открытие Деловой площадки, включающее панельную дискуссию «Кино в России – бизнес или выживание?» (модератор – генеральный директор ООО «РуФилмс» Алексей Козуляев), а также презентации международный кинофестивалей и кинокомпаний.

На следующий день, 7 сентября, в 14.00 пройдут два питчинга:

международный питчинг кинопроектов XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», направленный на копродукцию с Республикой Татарстан;

питчинг кинопроектов, посвященных событиям и участникам специальной военной операции.

С 6 по 8 сентября в Казанском государственном институте культуры состоится серия мастер-классов:

Алексей Козуляев – генеральный директор ООО «РуФилмс», тема – «Планирование жизненного цикла кинопроизведения»;

Дарья Елена Дашунина – продюсер, сценарист, тема – «Как кино заставляет себя смотреть?»;

Катерина Михайлова – российский кинопродюсер, член Европейской киноакадемии, член Союза кинематографистов РФ, член Экспертного совета по игровому кино Министерства культуры РФ, тема – «Кинопроект: от выбора темы до продюсирования»;

Алмагуль Тлеуханова – продюсер, директор кинокомпании «Алмапикчерс», тема – «Выжить и выйти в мир: успешные кейсы казахстанского кинематографа».

Кроме того, 8 сентября в кинотеатре «Мир» состоится мастер-класс по звукорежиссуре от председателя жюри Ресула Пукутти, звукорежиссера и звукового редактора индийских фильмов.