На фестиваль «Вкусная Казань 2025» можно будет прийти с питомцем

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова на пресс-конференции, посвященной гастрофестивалю «Вкусы России × Вкусная Казань», ответила на вопросы о возможности посещения мероприятия с домашними питомцами и рассказала о динамике развития фестиваля.

«Ваши пушистые друзья — полноправные гости!. Мы ждем вас на фестивале с вашими питомцами. Для них также будут организованы специальные условия, чтобы они тоже могли вместе с вами провести время. Вы сможете не оставлять их дома, а вместе в красивой, вкусной обстановке созерцать и вкушать вкусы Казани, Татарстана и России» – заверила Санникова

Однако организаторы вводят важное ограничение по размеру животных. Отвечая на прямой вопрос, Санникова уточнила: «Все-таки животное должно быть до 10 килограмм. Небольшие такие собачки, пушистики, миниатюрные наши – будем рады их видеть» – подчеркнула она.

Она привела личный пример: ее собственный лабрадор весом 45 кг останется дома из-за этих правил. Стандартные требования, такие как поводок и намордник по закону также остаются в силе.

Санникова порекомендовала обращаться к официальным источникам для уточнения информации: «У нас есть сайт и Telegram канал «Вкусная Казань», на котором собирается вся информация. Если какие-то вопросы – всегда можете обратиться и получить на них ответы» – объяснила директор.

Уже в эти выходные, с 12 - 13 июля, набережная у Центра семьи «Казан» превратится в эпицентр гастрономического притяжения всей страны. Здесь впервые развернется федеральный фестиваль «Вкусы России», объединившийся с локальным проектом «Вкусная Казань». Мероприятие станет яркой точкой в афише проекта «Лето в Татарстане», собрав более 120 участников из 40 регионов – от Крыма до Якутии.