На фестиваль креативных санок «SunnyФест» открылась регистрация команд-участников

В Мамадыше открылась регистрация команд-участников на всероссийский фестиваль креативных санок «SunnyФест». 5 февраля событие состоится в шестой раз. Об этом сообщает пресс-служба Мамадышского района РТ.

В центре города сооружается трехметровая гора, протяженность ледяной трассы достигает 450 метров.

За шесть лет дистанцию покоряли самодельные сани в виде печей, бань, автомобилей, танков. Участники фестиваля демонстрировали спортивный дух и творческое мастерство, бесстрашно спускаясь с ледяной горы. В первый год фестиваля соревновались 15 команд, то в 2021 году – 52.

Заезды участников будет оцениваться по нескольким номинациям, включая приз зрительских симпатий.

Для зрителей будет работать ярмарка, выставка саней, различные фотозоны, состоятся спортивные игры, концерт.