На фестиваль «Изге Болгар жыены» можно будет добраться на автобусах

До Болгарского музея-заповедника, где пройдет праздник «Изге Болгар жыены», можно будет добраться в том числе и на общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Отдельного маршрута запущено не будет, — заявил спикер. — Добраться можно имеющимися видами транспорта: водным путем, на личном автомобиле и на автобусах, которые ходят по маршруту до музея-заповедника. Отдельно есть заявки от экскурсионных групп».

Руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов пояснил, что 48 мухтасибатов Татарстана планируют организовать для желающих поездку в Болгар на 96 автобусах: по два транспортных средства от каждой административной единицы муфтията.

«Вместительность одного автобуса — 100 человек, — рассказал Арсланов. — Кроме того, люди еще сами заказывают автобусы от приходов, от мечетей».

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров в свою очередь отметил, что представители татарских общественных организаций из других регионов России также прибудут на праздник на специально заказанных автобусах.

Торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре начиная с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.