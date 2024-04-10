На феминистку Маршенкулову возбудили дело за оправдание убийства Татарского

В отношении журналистки и феминистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело возбуждено по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

Предварительно, поводом послужили посты Маршенкуловой об убийстве военкора Владлена Татарского, опубликованные в ее Telegram-канале.

Правоохранители считают, что журналистка оправдывала в них его ликвидацию.

Напомним, Татарский был убит в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Исполнительницу этого преступления Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы.