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На феминистку Маршенкулову возбудили дело за оправдание убийства Татарского
В отношении журналистки и феминистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.
По данным агентства, дело возбуждено по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета.
Предварительно, поводом послужили посты Маршенкуловой об убийстве военкора Владлена Татарского, опубликованные в ее Telegram-канале.
Правоохранители считают, что журналистка оправдывала в них его ликвидацию.
Напомним, Татарский был убит в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Исполнительницу этого преступления Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы.
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