На федеральных трассах РТ с начала февраля использовано 14 тыс. тонн пескосоляной смеси

На федеральных автодорогах Татарстана для борьбы с гололедом с начала февраля израсходовано около 14 тыс. тонн пескосоляной смеси, более 1100 тонн чистой соли и 240 тонн водно-соляного раствора. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Проезжая часть автодорог обрабатывается противогололедным материалом. За сутки израсходовано 2536 тонн пескосоляной смеси, 154 тонны соли и 20 тонн водно-соляного раствора», — рассказали в пресс-службе.

Для обеспечения безопасного проезда по федеральным трассам в республике задействованы 203 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики.

В частности, 96 машин очищают проезжую часть и обочины от снега на М7 «Волга», 54 единицы техники работают на трассе Р-239 Казань — Оренбург, 15 машин обеспечивают проезд по дороге Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, 12 единиц задействовано на автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, четыре — на А-151 Цивильск — Ульяновск и 22 — на трассе Казань — Малмыж.

«Дорожная техника работает в круглосуточном режиме, количество машин регулируется согласно дорожной обстановке. Оперативный контроль также обеспечивают 40 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля», — отметили в ведомстве.

В случае нештатной ситуации на федеральных дорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8 (843) 273-54-08.