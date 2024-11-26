На федеральных трассах РТ использовали 4,5 тыс. тонн реагентов против гололеда

На федеральных автодорогах в Татарстане уже использовали более 4,5 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабмине РТ.

«Противогололедный материал для борьбы с зимней скользкостью заготовлен в полном объеме. Это 122 тыс. тонн песка и 37 тыс. тонн соли», – сказал руководитель управления.

По словам Мингазова, на зимнем содержании федеральных автодорог задействовано более 406 единиц дорожной техники, подготовлены 23 базы для хранения противогололедных материалов, 28 теплых стоянок для техники и 24 помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

«На сети дорог нашего управления имеются 17 затяжных спусков и подъемов. При необходимости, в сложных погодных условиях, на таких участках будет организовано дежурство тяжелой дорожной техники», – подчеркнул он.

Директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов добавил, что на содержании региональных дорог работают 1109 единиц спецтехники. Вся она подключена к системе ГЛОНАСС.

Руководитель учреждения отметил, что противогололедные материалы заготовлены в полном объеме: 92,5 тыс. тонн соли, 280 тыс. тонн песка, 362 тыс. тонн песко-соляной смеси.

«Начиная с 15 октября все подрядные организации переведены на круглосуточный посменный режим работы в дневное и ночное время, чтобы оперативно реагировать в случае резкого ухудшения метеоусловий», – подчеркнул он.

Для содержания скоростной трассы М12 «Восток» в Татарстане заготовлено 9,6 тыс. тонн песко-соляной смеси и 4 тонны реагентов. Кроме того, устанавливаются 18 км снегозадерживающих устройств.

В Казани благодаря ремонту и строительству дорог площадь улично-дорожной сети увеличилась на 550 тыс. кв. метров, составив свыше 23 млн кв. метров, рассказал зампредседателя Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Марсель Ахметзянов.

Он заметил, городской парк зимней уборочной техники насчитывает 562 единицы. Утилизация снега, как и в прошлые годы, будет проводиться на восьми снегоплавильных пунктах. Они расположены на проспекте Победы, по улицам Аделя Кутуя, Несмелова, Портовая №1 и Портовая №2, Васильченко, Короленко, Крутовская.

«Суммарно они могут утилизировать 8 тыс. тонн снега в сутки. На случай чрезвычайных ситуаций, связанных с обильными снегопадами, организовано 11 мест временного складирования снега», – заключил Ахметзянов.