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Общество 12 февраля 2025 20:45

На федеральных трассах 4 регионов ПФО обновили 5,3 тыс. кв. метров покрытия

На федеральных трассах в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области обновили более 5,3 тыс. кв. метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Дефекты покрытия проезжей части чаще возникают при высокой интенсивности движения в сочетании с резкими перепадами температур. Для обеспечения безопасности дорожного движения службами выполняются работы по их ликвидации с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона», – говорится в сообщении.

В Татарстане на трассе М7 «Волга», подъезде к Ижевску и Перми и подъезде к Кирову ликвидированы повреждения на площади более 1,1 тыс. кв. метров.

На трассах Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск дорожники привели в нормативное состояние 202 кв. метра покрытия.

На автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск рабочие устранили дефекты на площади 71 кв. метр.

Всего при устранении повреждений на этих трассах было использовано 168 тонн асфальтобетона.

При обнаружении дефектов на покрытии водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8 (843) 273-54-08.

#ремонт дорог
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