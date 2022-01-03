На федеральных дорогах в Татарстане установили 52 км металлического барьерного ограждения

На федеральных автодорогах в Татарстане за 2021 год установили металлическое барьерное ограждение протяженностью 52 км. Транспортные потоки разделили на участках трассы М7 и автодороги Р239 Казань – Оренбург. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

На участках с 778-го по 1034-й км трассы М7 дополнительно установили более 44 км металлического барьерного ограждения, чтобы избежать ДТП с выездом на полосу встречного движения.

На автодороге Казань – Оренбург смонтировали 7,7 км осевого ограждения в Рыбно-Слободском, Алексеевском и Альметьевском районах. «Проделанная работа позволила закрыть порядка 39 километров "открытых" участков на автомобильных дорогах и повысить безопасность дорожного движения», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, возле близлежащих к федеральным автодорогам населенных пунктах установили светофоры. В 2021 году они появились возле населенного пункта Зимняя Горка на 31-м км и на обходе Чистополя на 117-м км дороги Казань – Оренбург.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на аварийных и опасных участках трассы М7 внесены изменения в проект организации дорожного движения, завершены работы по установке и замене элементов обустройства автомобильной дороги.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».