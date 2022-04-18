На федеральных дорогах в РТ проведен ямочный ремонт на площади около 9,5 тыс. кв. метров

На четырех федеральных автодорогах в Татарстане провели ямочный ремонт на площади около 9,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На трассе М7 и подъезде к Кирову ликвидированы повреждения на площади около 6,8 тыс. кв. метров. На автодороге А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск устранили дефекты на площади 1406 кв. метров. На дорогах Р239 Казань – Оренбург и Р241 Казань – Буинск – Ульяновск привели в нормативное состояние 1 283 кв. метров покрытия. При ликвидации повреждений дорожники использовали 1 107 тонн асфальтобетона.

«Дефекты покрытия проезжей части чаще всего возникают при высокой интенсивности движения в сочетании с резкими перепадами температур. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, выполняются работы по ликвидации дефектов покрытия с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона», – отметили в пресс-службе.

Всего на данный момент дорожники привели в порядок более 14 409 кв. метров покрытия федеральных дорог в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.