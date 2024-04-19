На федеральных автодорогах в Татарстане собрано более 340 кубометров мусора

В Татарстане дорожники начали подготовку федеральных трасс к эксплуатации в весенний период. На сегодня с участков автомобильных дорог в республике собрано 347 куб. метров мусора, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На сети федеральных дорог проводятся работы по уборке мусора с разделительной полосы, обочин, откосов, в полосе отвода и на площадках отдыха. Сотрудники подрядных организаций чистят и моют дорожные знаки, катафоты, барьерное и перильное ограждения, информационные щиты, пешеходные переходы, автобусные остановки и шумозащитные экраны», – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие восстанавливают поврежденные технические средства организации дорожного движения. Ежедневно на выполнении всех этих видов работ занято 108 дорожных рабочих, задействовано 33 единицы техники.

С наступлением устойчивых положительных температур специалисты приступят к покраске элементов обустройства дорог, восстановлению и обновлению горизонтальной дорожной разметки. Для ее нанесения используют лакокрасочные и пластичные материалы с применением стеклошариков, обеспечивающих наилучший световозвращающий эффект.