На федеральных автодорогах в Татарстане ликвидировано семь участков концентрации ДТП. Всего их было выявлено восемь. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«Места концентрации ДТП и потенциально опасные участки определяются ежегодно. Наше управление и Госавтоинспекция пошли еще дальше — мы определяем зоны аварийности на дорогах. Назначаем мероприятия не только по этим участкам, но и учитывая ДТП с погибшими», — рассказал собеседник агентства.

Гатауллин отметил, что изучаются дорожно-транспортные происшествия и в зависимости от вида ДТП и даже от времени, когда оно произошло, назначаются определенные мероприятия. Например, пересматривается схема организации дорожного движения, устанавливаются дополнительные дорожные знаки, поперечные шумовые полосы, барьерные ограждения. Кроме того, проводятся и такие долгосрочные мероприятия, как капитальный ремонт и реконструкция дорог, строительство развязок.

Так, по словам спикера, на автодороге Казань — Оренбург начались работы по разделению транспортных потоков в рамках капитального ремонта. В прошлом году работы были проведены на участке трассы от 211 по 215 километр, следующий этап – отрезок дороги от 340 по 347 километр.

Кроме того, на участках автодороги Казань — Оренбург протяженностью около 23 километров в течение трех лет выполнено устройство продольных шумовых полос методом фрезерования, добавил замначальника управления.

«На дорогах второй и третьей категорий на опасных поворотах, как правило, возникают ДТП в виде съезда с проезжей части и опрокидывания автомобиля. Поэтому устанавливаются дополнительные дорожные знаки „Опасный поворот” и „Направление поворота”. В основном применяются щиты с высокими светоотражающими эффектами. Устанавливаются сигнальные столбики. Замечаем, что после проведения этих работ такие ДТП снижаются», — подчеркнул он.

Одним из ключевых проектов, реализация которого поможет повысить безопасность дорожного движения, является строительство транспортного коридора Казань — Екатеринбург, напомнил Гатауллин. Он уточнил, что на первом этапе будет построено 22 надземных пешеходных перехода на участке трассы М7 с 861 по 967 километр. На втором этапе строится обход Набережных Челнов и Нижнекамска протяженностью 81,1 километра.

«Третий этап — это проведение работ по реконструкции действующих участков автомобильной дороги М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Здесь работы будут проводиться на шести участках протяженностью 96 километров», — заключил замначальника управления.