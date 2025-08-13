На федеральный этап конкурса «Мама-предприниматель» пройдут 35 участниц из Татарстана

В этом году на региональный этап конкурса «Мама-предприниматель» в Татарстане поступило 103 заявки. По итогам отбора на федеральный этап конкурса пройдут 35 участниц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Конкурс «Мама-предприниматель» является частью федеральной программы, направленной на поддержку женского предпринимательства в России. Он ориентирован на женщин с несовершеннолетними детьми, а также на тех, кто находится в декрете и имеет собственную бизнес-идею. В Татарстане конкурс проводится уже в 12-й раз и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участниц регионального этапа ждет пятидневный интенсив в центре «Мой бизнес» с последующей защитой финального проекта перед экспертной комиссией. Победитель получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие бизнеса. Средства можно будет направить на реализацию бизнес-плана, который конкурсантки будут совершенствовать в ходе тренингов.

Обучение и определение финалисток регионального этапа в Татарстане пройдет с 18 по 22 августа.

Напомним, что в прошлом году победительницей регионального этапа стала Наталья Власова с проектом «Вышитое счастье» из Казани. Она получила грант в 100 тысяч рублей на развитие мастерской льняных изделий для дома и возможность участвовать в федеральном этапе конкурса в Москве.