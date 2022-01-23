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Общество
23 января 2022  14:18

На федеральном канале состоится премьера фильма казанского журналиста

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В воскресенье, 23 января, в эфире федерального телеканала «Россия 24» состоится премьера документального фильма «Надежды красных зон», снятый казанским журналистом, собственным корреспондентом ВГТРК Станиславом Назаровым.

Журналист показал в ленте хронику бескомпромиссной борьбы врачей Татарстана с коронавирусной инфекцией. Съемочная группа побывала в самых закрытых зонах республиканских клиник, записала уникальные интервью с медиками и откровения пациентов, столкнувшихся с болезнью. Фильм повествует о героизме персонала, круглосуточно вытаскивающего заболевших из цепких клещей Covid-19. 

На телеканале «Россия 24» фильм можно посмотреть в  воскресенье, в 22.30.

#премьера фильма
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