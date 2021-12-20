На федеральной трассе в Татарстане столкнулись три грузовика и «Ока»

На 772-м километре трассы М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием трех большегрузов и «Оки». Водитель грузовика резко затормозил, отчего его занесло и он столкнулся с «Окой» на соседней полосе. Еще две фуры, которые ехали позади грузовика, не успели затормозить и также столкнулись с большегрузом.

Фото: очевидцы

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП движение по трассе было частично перекрыто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.