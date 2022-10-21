На фасаде здания Казани установят мемориальную доску памяти заслуженного врача Якобсона

В Казани на фасаде здания №30 по ул.Большая Красная установят мемориальную доску памяти заслуженного врача России и ТАССР Абрама Якобсона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

«В этом здании в 1952 – 1966 гг. работал главный государственный санитарный врач ТАССР (1965-1984), заслуженный врач Российской Федерации и ТАССР Абрам Львович Якобсон», – будет гласить надпись на мемориальной доске, которую нанесут на русском и татарском языках.

Память заслуженного врача увековечат по предложению Минкульта РТ и Управления Роспотребнадзора по РТ.