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На фасаде ТЦ «XL» в Казани замкнуло камеру видеонаблюдения
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Сообщение о задымлении уличной видеокамеры наружного наблюдения на фасаде здания ТЦ «XL» в Казани поступило сегодня в 15.25 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте было установлено, что произошло короткое замыкание камеры. Помощь пожарных не понадобилась. Никто не пострадал.
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