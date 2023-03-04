На фасаде ТЦ «XL» в Казани замкнуло камеру видеонаблюдения

Сообщение о задымлении уличной видеокамеры наружного наблюдения на фасаде здания ТЦ «XL» в Казани поступило сегодня в 15.25 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что произошло короткое замыкание камеры. Помощь пожарных не понадобилась. Никто не пострадал.