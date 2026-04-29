На фасаде казанской гимназии №125 появился портрет героя СВО Михаила Ермолина

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

На фасаде казанской гимназии №125 появился мурал, посвященный выпускнику школы, Герою СВО, подполковнику Михаилу Ермолину. Инициатором создания изображения выступил депутат Госдумы Илья Вольфсон, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Михаил Ермолин служил офицером Черноморского флота и командовал реактивным артиллерийским дивизионом 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. В марте 2022 года, когда часть российских военнослужащих оказалась в окружении, он на небронированном «Урале» под плотным обстрелом смог прорваться к своим.

Ермолин вывез 35 военнослужащих, эвакуировал раненых и доставил боеприпасы. На следующий день он погиб, выполняя очередную задачу по спасению сослуживцев. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

2 марта, в годовщину его гибели, по инициативе партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии» и депутатского корпуса в гимназии открыли «Парту Героя». На мероприятии присутствовали мать и сестра погибшего – Алина и Елена Ермолины.

В рамках партийного проекта «Новая школа» в здании гимназии ранее провели капитальный ремонт. После этого было принято решение увековечить память выпускника и открыть «Парту Героя». Позднее участники проекта вместе с семьей офицера обсудили создание мурала на фасаде школы.

Ермолин жил неподалеку и каждый день проходил этим маршрутом в школу, поэтому было решено разместить его портрет на здании гимназии. Завершить работу планировали к 9 мая.

Эскиз будущего мурала согласовали совместно с родными Михаила и руководством школы. Сегодня Илья Вольфсон, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Ольга Воронова и сестра героя Елена Ермолина приехали в гимназию, чтобы принять готовую работу.

Ольга Воронова отметила, что в Татарстане реализуются 23 федеральных проекта «Единой России», включая программу «Новая школа». По ее словам, в рамках этого направления уже открыты 25 муралов, посвященных значимым событиям и героям.

Она подчеркнула, что новый мурал посвящен участнику специальной военной операции, который своим примером показал значение патриотизма и любви к Родине. По ее словам, важно, что память о Михаиле Ермолине теперь будет сохраняться не только среди учеников гимназии, но и среди жителей района и города.

Воплощением мурала занимался художник Никита Маркин, известный своими крупными работами в Казани и Татарстане. Он рассказал, что занимается росписью фасадов около 16 лет и считает создание работ в память о героях СВО своей профессиональной и личной ответственностью. По его словам, такие проекты имеют особое значение, поскольку тема касается многих семей, связанных со специальной военной операцией.

Во время визита участники партийного десанта увидели, как художник завершает последние штрихи работы.

Илья Вольфсон поблагодарил художника за работу, отметив, что в изображение вложены не только профессиональные навыки, но и личное отношение. Он подчеркнул, что важно сохранять память о молодых людях, которые погибли, защищая страну, и что такие истории должны становиться примером для школьников.

Официальное открытие мурала запланировано на 8 мая и пройдет в рамках торжественной линейки ко Дню Победы.

Также сообщается, что по инициативе Ильи Вольфсона мурал в память о выпускнике, погибшем в зоне СВО, гвардии лейтенанте Ильдаре Зарипове, планируется создать на фасаде Нурминской школы Балтасинского района.