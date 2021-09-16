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Ру Тат
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16 сентября 2021  20:13

На фасаде гостиницы «Татарстан» появилась проекция с Пакманом, «съедающим» даты выборов

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Сегодня вечером на фасаде гостиницы «Татарстан» в Казани появилась проекция с огромным Пакманом, который «съедает» даты выборов — 17, 18, 19 сентября.

 

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