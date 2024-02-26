На фасаде больницы имени Садыкова установят мемориальную доску экс-главе Минздрава РТ

Кабмин РТ постановил установить мемориальную доску экс-министру здравоохранения республики Марату Садыкову. Данное постановление уже подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Инициатор предложения — городская клиническая больница № 7 в Казани. К слову, с июня 2023-го данное медучреждение носит имя Садыкова.

«В 2008–2018 гг. главным врачом городской клинической больницы Nº 7 г. Казани работал заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, министр здравоохранения РТ в 2018–2023 гг. Марат Наилевич Садыков» — именно такой текст планируют разместить на мемориальной доске. Саму доску установят на фасаде здания больницы.

Напомним, вышеупомянутое медучреждение находится на улице Маршала Чуйкова (дом №54).