Видео: на фасадах казанского ЖК появилась подсветка, посвященная выборам

Фасады одного из жилых комплексов на берегу Казанки окрасились в цвета российского триколора. Световая инсталляция приурочена к предстоящим выборам Президента России. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».

С противоположного берега на трех зданиях можно увидеть сменяющие друг друга букву V и слово «Выборы».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото, видео: © «Татар-информ»