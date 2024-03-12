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Видео: на фасадах казанского ЖК появилась подсветка, посвященная выборам
Фасады одного из жилых комплексов на берегу Казанки окрасились в цвета российского триколора. Световая инсталляция приурочена к предстоящим выборам Президента России. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».
С противоположного берега на трех зданиях можно увидеть сменяющие друг друга букву V и слово «Выборы».
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Фото, видео: © «Татар-информ»
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