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На факультете фундаментальной медицины МГУ зафиксировали случай туберкулеза
Случай туберкулеза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ, контактировавших лиц проверят на заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.
В связи с этим Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия.
Отмечается, что в адрес учебного заведения выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета.
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