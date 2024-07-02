news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 июля 2024 18:45

На факультете фундаментальной медицины МГУ зафиксировали случай туберкулеза

Скопировать ссылку

Случай туберкулеза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ, контактировавших лиц проверят на заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

В связи с этим Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия.

Отмечается, что в адрес учебного заведения выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета.

#туберкулез #мгу
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2