На факультете фундаментальной медицины МГУ зафиксировали случай туберкулеза

Случай туберкулеза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ, контактировавших лиц проверят на заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

В связи с этим Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия.

Отмечается, что в адрес учебного заведения выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета.