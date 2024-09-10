На факеле «Казаньоргсинтеза» появился рисунок редкого вида сокола

На факеле закрытого типа завода поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» художники изобразили краснокнижного сокола-балобана, взлетающего с ветки березы.

Как сообщает пресс-служба предприятия, новый арт-объект подчеркнул фокус предприятия на экологичность: редкая птица разместилась на бездымном факеле закрытого типа – наиболее экологичном из действующих факельных систем.

Напомним, что сокол-балобан занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана. Уже 2 года СИБУР оказывает грантовую поддержку проекту Минэкологии РТ по возрождению Волжско-Камской популяции редкого вида птиц в рамках программы социнвестиций «Формула хороших дел».

«Инициатива по креативному брендингу факела закрытого типа "Казаньоргсинтеза" впечатляет своим удачным сочетанием графики и конструкции. Символ сокола, изображённый на установке, прекрасно отражает характер предприятия: с одной стороны, он олицетворяет мощь, перекликаясь с образом сложного химического производства, требующего повышенного внимания и осторожности. С другой стороны, колористика, стиль и сюжет графики органично вписывается в архитектуру самого объекта — металлические конструкции с бетонной основой создают идеальную форму для столь выразительной иллюстрации», - рассказал архитектор, Институт пространственного планирования РТ, член Общественного совета «Казаньоргсинтеза» Эрик Терегулов.

Он отметил, что такой арт-объект как бы заряжает определенной энергией и культурным кодом. Такой подход превращает технический элемент инфраструктуры не просто в украшение, но и в важный культурный объект, подчёркивающий диалог между промышленностью и искусством, между промышленностью и природой, добавил спикер.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, в свою очередь, подчеркнул, что проект по реинтродукции сокола-балобана уже получил поддержку Минприроды России, сейчас решают вопрос его включения в новый нацпроект «Экологическое благополучие», который стартует уже в 2025-м и станет продолжение нацпроекта «Экология».

Фото и видео: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»