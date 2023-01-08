На ежегодном стендап-фестивале в Казани лучшим комиком признан представитель Махачкалы

В столице Татарстана прошел гала-концерт VII Международного Stand Up фестиваля. Событие объединило множество юмористов из России и ряда сопредельных стран.

За четыре дня в Казани прошли 60 отборочных туров — стендап-концертов. Ежедневно в рамках открытого микрофона более 150 комиков на разных площадках в центре города радовали зрителей шутками и перфомансами. Затем в режиме реального времени проходило коллективное зрительское интернет-голосование, по итогам которого в финал попали девять лучших юмористов.

По мнению организаторов мероприятия, стендап — это юмор для людей, и именно поэтому в процесс определения победителя участвуют зрители. В борьбе у микрофона должны были за ограниченное время успеть рассмешить жюри и гостей финального тура.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Победителя концертного шоу определяло жюри, в состав которого входила стендап-комик Елена Новикова — победительница первого сезона шоу «Открытый микрофон» и резидент «Stand Up на ТНТ». Лучшим стендап-комиком признан Замрат Вартанянц из Махачкалы, победитель получил главный денежный приз фестиваля в размере 100 тыс. рублей.

«Благодаря фестивалю мы знакомим наших зрителей с новыми лицами», — уверен директор творческого объединения Stand Up Kazan Артур Шамгунов. По его словам, мероприятие способствует росту интереса к жанру. У гостей повышается интерес как к стендапу как явлению, так и к участникам как личностям. Для новых комиков это возможность заявить о себе перед большой аудиторией.

«Для многих этот фестиваль стал знаковым, в том числе для комиков, которые сейчас гремят на всю Россию, хотя когда-то приезжали сюда в качестве простых участников. Поэтому мы точно знаем, что это хороший толчок для тех, кто хочет развиваться в этой сфере», — объяснил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Директор фестиваля Ильдар Фаттахов отметил, что в этом году принять участие в форуме пожелали начинающие комики не только со всей страны, но и из иностранных государств. Он добавил, что для новых стендаперов была проведена экскурсия по Казани, а также развлекательная программа.

«Жанр стендапа популярен в России, проведение фестиваля в Татарстане расширяет границы возможностей для молодого поколения и дает возможность желающим вырасти из никому не известного персонажа в популярного комика. К тому же это еще и возможность познакомиться со звездами этого направления», — подчеркнул он.