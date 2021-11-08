На Евротуре сыграют лишь два представителя «Ак Барса»

Федерация хоккея России в своем официальном Twitter’е сообщила об изменениях в составе сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла (Карелии).

Среди семи замен две касаются игроков казанского «Ак Барса». Не поедут в Хельсинки голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов и нападающий Илья Сафонов, последний внесен татарстанским клубом в список травмированных.

Теперь в составе сборной России на Кубок Карьяла остались только два казанца — нападающие Дмитрий Воронков и Артем Галимов.

Кубок Карьяла стартует 11 ноября игрой между сборными России и Финляндии.