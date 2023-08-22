На этой неделе в Осиново откроется многопрофильная поликлиника

В конце этой недели в Зеленодольском районе откроется новая поликлиника. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

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«25 августа планируется открытие взрослой поликлиники в селе Осиново Зеленодольского района», – отметил глава ведомства.

Министр отметил, что это огромное медицинское учреждение. Проект предполагает наличие взрослого и детского отделений.

Средства на появление поликлиники были выделены благодаря Национальному проекту «Здравоохранение».