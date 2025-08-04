На этой неделе в Казани несколько раз перекроют движение в центре города

На этой неделе в столице Татарстана пройдут сразу несколько крупных спортивных мероприятий. В связи с этим ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог в центре. Об этом сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов на деловом понедельнике.

Так, с 7 по 10 августа город примет Чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования пройдут на обновленном центральном стадионе. Спортсмены будут состязаться по 44 дисциплинам.

В ночь с 9 на 10 августа состоится забег «Ночная Казань». Любители бега выйдут на дистанции 5 и 10 км. Во время проведения марафона будет ограничено движение: с девяти вечера и до двух часов ночи на Кремлевской дамбе, а также частично на улице Батурина и Кремлевской набережной.

Еще одним соревнованием станет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ, которое пройдет на озере Средний Кабан и в Центре гребных видов спорта. Ожидается 700 спортсменов из 30 регионов России.

Кроме того, 9 августа в городе пройдет День Казанского спорта. На 24 площадках организуют различные состязания и мастер-классы.

«Праздник начнется с массовой зарядки в 9:30 в экстрим-парке «Урам». Проведут ее воспитанники спортивной школы Казани. Здесь же стартует турнир по уличному баскетболу в формате 3 на 3», – рассказал Гарипов.

С 9 по 13 августа в Казани впервые пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию. В связи с этим в центре города временно ограничат движение транспорта: 9 августа с 7:30 до 12:30 перекроют часть улицы Профсоюзной, 10 августа с 8:00 до 13:00 – улицы Зайни Султана и Фатыха Карима, а 12 августа с 8:00 до 13:00 – небольшой участок улицы Пушкина и Малой Красной.