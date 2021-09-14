На этой неделе проект по рекультивации иловых полей в Казани пройдет госэкспертизу

Масштабный проект по рекультивации иловых полей в Казани на этой неделе получит государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании комитета Госсовета РТ в Казани.

«Для рекультивации иловых полей в Казани будет применена технология геотубирования. Сегодня — крайний срок получения заключения государственной экологической экспертизы, ожидаем заключение. Данный проект пилотный, он уникальный, один из единственных в Российской Федерации. Это не окончательная технология. Если вдруг она не сработает, то будет дорабатываться. В любом случае будет рассматриваться несколько технологий. Возможно, это сжигание илового осадка», — сказал он, отвечая на вопрос депутата «Единой России».

Спикер пояснил, что проект, который находится на экологической экспертизе, рассчитан до 2024 года. В рамках парафированных соглашений предусмотрено его финансирование на указанный срок. В процессе реализации финансирование будет пересматриваться.

Иловые поля в Казани занимают площадь около 100 га. За полвека было накоплено 4 млн кубометров илового осадка, расположение которого непосредственно у Волги предоставляет угрозу загрязнения реки. Стоимость работ по рекультивации иловых полей составляет 7,4 млрд рублей.