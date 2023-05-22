news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 22 мая 2023 08:33

На этой неделе последние звонки прозвучат для 19 тыс. школьников Казани

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В течение недели во всех школах татарстанской столицы завершится учебный год. Последние звонки прозвучат для почти 19 тыс. ребят. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«166 тыс. детей завершают свое обучение. Уже на этой неделе во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов», – отметил Ризванов.

Всех выпускников, по словам докладчика, ждут итоговые экзамены. Подготовка к ним требует системной организационной работы.

«Подготовлены 25 пунктов ЕГЭ, 53 пункта ОГЭ, а также девять пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Кроме того, 82 пункта организованы на дому. Особое внимание при проведении государственной итоговой аттестации уделяется объективности процедуры и безопасности всех участников процесса», – подчеркнул докладчик.

#Деловой понедельник #последний звонок #учебный год #государственная итоговая аттестация #егэ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное