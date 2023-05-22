На этой неделе последние звонки прозвучат для 19 тыс. школьников Казани

В течение недели во всех школах татарстанской столицы завершится учебный год. Последние звонки прозвучат для почти 19 тыс. ребят. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«166 тыс. детей завершают свое обучение. Уже на этой неделе во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов», – отметил Ризванов.

Всех выпускников, по словам докладчика, ждут итоговые экзамены. Подготовка к ним требует системной организационной работы.

«Подготовлены 25 пунктов ЕГЭ, 53 пункта ОГЭ, а также девять пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Кроме того, 82 пункта организованы на дому. Особое внимание при проведении государственной итоговой аттестации уделяется объективности процедуры и безопасности всех участников процесса», – подчеркнул докладчик.