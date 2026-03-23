На этой неделе казанцы смогут пройти бесплатную флюорографию в торговых центрах
На этой неделе жители Казани могут пройти бесплатную флюорографию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.
Передвижные рентгеновские установки будут находиться:
- 25 марта с 10.00 до 15.00 в ТЦ «Тандем» (улица Ибрагимова, 56);
- 26 марта с 10.00 до 15.00 в ТЦ «Kazan Mall» (ул. Павлюхина, 91);
- 27 марта c 10.00 до 15.00 в ТЦ «Горки парк» (ул. Зорге, 11Б).
Желающим пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.