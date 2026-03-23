Общество 23 марта 2026 09:53

На этой неделе казанцы смогут пройти бесплатную флюорографию в торговых центрах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На этой неделе жители Казани могут пройти бесплатную флюорографию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Передвижные рентгеновские установки будут находиться:

  • 25 марта с 10.00 до 15.00 в ТЦ «Тандем» (улица Ибрагимова, 56);
  • 26 марта с 10.00 до 15.00 в ТЦ «Kazan Mall» (ул. Павлюхина, 91);
  • 27 марта c 10.00 до 15.00 в ТЦ «Горки парк» (ул. Зорге, 11Б).

Желающим пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

#флюорография #туберкулез #мобильные комплексы #Здоровье #медицина
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

