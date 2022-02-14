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Происшествия
14 февраля 2022  10:50
Павел Климчак

На этой неделе инспекторы ГИБДД будут ловить в Казани не пристегнутых ремнем водителей

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С 14 по 20 февраля в Казани пройдет мероприятие «Ремень безопасности», во время которого автоинспекторы будут ловить водителей, не пристегнутых ремнем в автомобиле.

По закону, в авто все, включая водителя и пассажиров, должны быть пристегнуты ремнем безопасности во время движения. Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремня снижает вероятность гибели или травмирования в ДТП для водителей и пассажира переднего сиденья на 50% и для пассажиров заднего сиденья – на 25%.

Госавтоинспекция Казани призывает всех водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах.

#рейд #ремень безопасности #ГИБДД Казани
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