На этнофестивале «Крутушка» выступят более 300 музыкантов со всего мира

Фото: архив «Татар-информ»

С 26 по 28 августа в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик», который расположен среди лесов, близ заповедных Голубых озер, пройдет XIII Международный этнический фестиваль «Крутушка». На нем выступят более 300 исполнителей, которые представят около 50 коллективов из России, Турции, Индии и Ирана.

Сейчас на территории «Байтика» возводится концертная сцена, готовятся ярмарочная площадь, открытая танцплощадка, кинозал, кулинарная площадка и выставки.

«Из Турции, например, приедет Толгахан Когулу — он изобрел музыкальный инструмент – микротональную гитару, очень хочется услышать его вживую. Сегодня у этого инструмента множество фанатов по всему миру, музыку для него создают более 40 композиторов», — рассказала «Татар-информу» один из организаторов события Юлия Нуреева.

Впервые на «Крутушке» выступит музыкант из Ирана Hamid Reza Dadoo, признанный в мире мастер игры на иранском духовом инструменте «ней», также виртуозно владеющий струнным иранским инструментом «сантур», ударными «томбак» и «даф».

Музыку Скандинавии, Австралии, Латинской Америки, Испании, Болгарии и Черногории исполнят российские музыканты, увлеченные народной культурой разных стран континентов. Отечественные фолк-коллективы и ансамбли представят народы Поволжья, центральной России, Урала и Сибири. Так, новый подход к интерпретации народных песен представит этноэлектронный проект hodíla ízba из Москвы. Он состоит из традиционного русского хора и джазовых, электронных и рок-музыкантов.

Авторское прочтение русских песен и духовной музыки прозвучит в программе «Душеполезные песни на каждый день». Это совместный проект руководителя московского хора «Сирин» Андрея Котова и Сергея Старостина — джазового и этнического музыканта-инструменталиста и фольклориста.

Латиноамериканские ритмы можно будет услышать в исполнении московской группы Tambores. Бразильская народная и эстрадная музыка в их исполнении приправлена обилием афро-бразильских барабанов, перкуссией и женским многоголосием. Испанское искусство фламенко продемонстрируют музыканты и танцоры коллектива Amigos del Arte.

Традиционно на «Крутушке» состоятся и открытые танцевальные мастер-классы. Элементы татарских и русских, шотландских, испанских и индийских танцев можно будет освоить днем, а вечером – танцевать на концертах и вечерках.

«Фишкой» фестиваля этого года станут кулинарные направления.

«С одной стороны при организации фестиваля мы стараемся соблюсти традиции, трепетно относясь к его наполнению. Но при этом каждый год случается что-то впервые, что остается потом с нами, и улучшается, масштабируется. Когда-то так было с лекторием, потом мы добавили кулинарные мастер-классы по традиционной кухне. К слову, в этом году главной темой кулинарных направлений станут блюда народной кухни до появления картошки. Их целое множество, и все они очень интересные, хоть мясные, хоть рыбные или разносолы… Квашеные, соленые и моченые закуски примечательны тем, что их можно было встретить на любом столе — крестьянском, боярском, да и царском. Наши гости-повара обо всем этом расскажут, приготовят и угостят посетителей мастер-классов», — рассказала собеседница агентства о фестивальных новинках этого года.