На этнофестивале “Каз өмәсе” в Нижнекамском районе: Праздник сделан с душой

В деревне Кулмакса Нижнекамского района прошел этнофестиваль «Каз өмәсе». В этом году праздник проходит в четвертый раз и он направлен на сохранение традиций и обычаев.

«В этот праздник вложена душа Когда получаешь удовольствие от своей работы – результат тоже отличный! Это коллективный труд. Работа, проделанная командой. Гостеприимная деревня Кулмакса достойна внимания, здесь три родника, благоустроенные дома и улицы», – рассказала «Татар-информу» организатор этнофестиваля, директор централизованной библиотечной системы Нижнекамского района Гульназ Арсланова.

По ее словам, свой вклад в организацию этнофестиваля «Каз өмәсе» внесли все работники культуры, библиотекари района. В программе фестиваля также были концертные номера, работала ярмарка.

Одной из локаций праздника стал дом Файзутдиновых, которые ежегодно выращивают гусей. В этом году в хозяйстве 40 гусей, по словам главы семьи, они отдают предпочтение породе «Линда».

Юлай Низаев